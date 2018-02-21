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Ростовские власти разрешат продажу алкоголя на стадионе во время ЧМ-2018

Спорт
21 февраля, 7:01 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, февраля. /ТАСС

При этом запрет на реализацию и потребление алкоголя в стеклянной таре будет действовать для всех, так как это необходимо в целях безопасности

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

© Алексей Никольский/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области к концу февраля подготовят проект постановления, который снимет ограничение на продажу алкоголя на стадионе "Ростов-Арена" и в зоне Фестиваля болельщиков для Международной федерации футбола (FIFA) и ее коммерческих партнеров. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Василий Голубев.

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Согласно федеральному законодательству (ФЗ №108 - прим. ТАСС), FIFA и ее партнерам разрешена продажа алкогольной продукции в местах проведения мероприятий ЧМ-2018. Однако в 2017 году власти Ростовской области приняли постановление, по которому "Ростов-Арена", фан-зона в Ростове-на-Дону, а также новый аэропорт Платов входят в перечень объектов, где не допускается продажа алкоголя. Компания "САН ИнБев", которая является официальным спонсором чемпионата мира по футболу в категории "Пиво и пивные напитки", заявила о готовности в судебном порядке отстаивать право на продажу пива во время первенства.

"Поручение о подготовке проекта постановления было дано в конце января текущего года. Проект будет разработан к концу февраля и далее принят в установленном порядке. Ограничения останутся, но не для всех. С учетом изменений федерального законодательства… будет сделано исключение для FIFA и коммерческих партнеров FIFA - в части реализации алкогольной продукции на стадионе "Ростов-Арена" и в границах местоположения Фестиваля болельщиков", - пояснил губернатор.

При этом запрет на реализацию и потребление алкоголя в стеклянной таре будет действовать для всех, так как это необходимо в целях безопасности.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей ЧМ-2018: четыре игры группового этапа и один матч 1/8 финала. Известно, что на "Ростов-Арене" сыграют сборные Бразилии, Швейцарии, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Мексики, Исландии и Хорватии.

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