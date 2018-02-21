Олимпийские сноубордисты выступят на этапе Кубка России в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Олимпийские спортсмены подали заявки на участие в этапе Кубка России по сноуборду, который впервые пройдет на искусственной площадке на центральной набережной Тюмени 24 февраля. Соревнования организуют в рамках фестиваля "Битва на Туре", сообщил в среду ТАСС президент Союза экстремальных видов спорта Тюменской области Иван Шмонин.

"В 2018 году Тюмень получила право на проведение этапа Кубка России по сноуборду, который впервые будет проведен на искусственной конструкции в центре города. В Тюмени соберутся сильнейшие сноубордисты страны, члены сборной России и участники Олимпийских игр. Одним из участников соревнований станет член олимпийской команды по сноуборду Никита Автанеев, который прилетит в Тюмень прямо из столицы зимних Олимпийских игр", - сказал Шмонин.

По словам президента союза экстремальных видов спорта, также заявки на участие в турнире подали спортсмены из Москвы, Томска, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. "Среди участников Алексей Соболев - победитель и призер этапов Кубка мира, участник Олимпийских игр в Сочи, Александр Смелов - многократный победитель всероссийских соревнований и Павел Бекиров - неоднократный призер Кубка России", - добавил он.

Автанеев занял 20-е место в квалификации на Олимпиаде в дисциплине хафпайп. Для 22-летнего спортсмена Олимпиада стала второй в карьере. В 2014 году он занял 25-е место. На чемпионате мира 2017 года он стал 12-м. Свой лучший результат в нынешнем сезоне спортсмен показал на этапе Кубка мира в Китае - пятое место.

Фестиваль "Битва на Туре" впервые прошел в Тюмени в 2017 году.