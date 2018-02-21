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Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпиаде

Спорт
21 февраля, 7:55 UTC+3

Российская фигуристка показала результат 81,61 балла

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева обновила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 81,61 балла.

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Предыдущий рекорд принадлежал Медведевой (81,06), он также был установлен в ходе Олимпиады в Пхёнчхане - в рамках командного турнира. Кроме того, 18-летней россиянке, для которой нынешняя Олимпиада первая в карьере, принадлежат мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме двух программ (241,31).

Медведева дебютировала во взрослом катании в 2015 году, она является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Россиянка дважды побеждала в финалах Гран-при. По итогам сезона-2017/18 Медведева квалифицировалась в финал Гран-при, однако не смогла принять в нем участие из-за травмы.

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