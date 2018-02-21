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Загитова обновила мировой рекорд Медведевой в короткой программе на Олимпиаде

Спорт
21 февраля, 8:14 дата обновления: 21 февраля, 8:21 UTC+3

Спортсменка показала результат 82,92 балла

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Спортсменка показала результат 82,92 балла.

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Предыдущий рекорд в короткой программе также был установлен на Играх в Пхёнчхане - другой российской фигуристкой Евгенией Медведевой (81,61). Рекорды в произвольной (160,46) и по сумме программ (241,31) принадлежат Медведевой.

15-летняя Загитова является чемпионкой Европы 2018 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2017. Россиянка проводит дебютный сезон во взрослом катании.

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