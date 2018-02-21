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Загитова не знала, что обновила мировой рекорд в коротком прокате на ОИ

Спорт
21 февраля, 8:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 21, февраля. /ТАСС

Фигуристка осталась довольна своим прокатом

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова не знала, что в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане смогла обновить мировой рекорд, который ранее установила россиянка Евгения Медведева. Об этом Загитова сказала журналистам.

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Загитова показала результат 82,92 балла. Предыдущий рекорд в короткой программе также был установлен на Играх в Пхёнчхане - другой российской фигуристкой Евгенией Медведевой (81,61).

"Прокатом довольна, баллами тем более. Эмоции зашкаливают. У меня мировой рекорд? Я не знала, я очень рада", - сказала Загитова.

"Ни для кого не секрет, что у меня самая сложная программа в мире. Если ее хорошо откатать, то это самые высокие баллы в мире. Мы работали над всем вплоть до самых мелочей", - добавила она.

Фигуристки представят произвольные программы 23 февраля.

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