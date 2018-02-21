Вольски: выход сборной Германии в 1/2 финала ОИ не является сюрпризом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Выход сборной Германии по хоккею в полуфинал Олимпийских игр нельзя назвать большим сюрпризом. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной Канады Войтек Вольски.

В 1/2 финала канадцы, обыгравшие в четвертьфинале Олимпиады финнов (1:0), встретятся с немцами, одержавшими в овертайме победу над шведами (4:3).

"Сейчас отпразднуем выход в полуфинал, а завтра мы проанализируем некоторые ошибки, посмотрим видео. Не назову выход в полуфинал немцев большим сюрпризом - каждая игра здесь упорная, в том числе и матч тех же финнов с Южной Кореей. Все решает один гол, одна ошибка, игра в большинстве и меньшинстве, один сэйв", - сказал Вольски.

Единственную шайбу канадцы забросили в самом начале третьего периода.

"Мы проделали отличную работу, при этом было чрезвычайно тяжело. Ситуация была непростая, поскольку мы начали свой матч плей-офф после девяти вечера. Нам пришлось достаточно потратить энергии в третьем периоде, и мы счастливы, что выиграли", - отметил Вольски.