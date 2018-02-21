IAAF выдала приглашения на зимний ЧМ четырем тренерам российских легкоатлетов

ТАСС, 21 февраля. Тренеры Геннадий Габрилян, Евгений Загорулько, Светлана Абрамова и Андрей Климов получили приглашения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и смогут поехать в качестве сопровождающих российских легкоатлетов на зимний чемпионат мира, который пройдет в английском Бирмингеме. Об этом сообщается в пресс-релизе IAAF.

Российские спортсмены из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики вынуждены выступать в турнирах IAAF под нейтральным флагом и подавать для участия индивидуальные заявки.

В настоящий момент подтверждено участие в зимнем чемпионате мира в нейтральном статусе семерых российских легкоатлетов: Марии Ласицкене, Данила Лысенко, Виктории Прокопенко, Анжелики Сидоровой, Максима Афонина, Анны Крыловой и Ольги Муллиной.

Зимний чемпионат мира пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.