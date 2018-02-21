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Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге

Спорт
21 февраля, 18:48 UTC+3

В своем заявлении спортсмен выразил мнение, что в рамках действующих правил слушания бесполезны и бессмысленны

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Александр Крушельницкий

Александр Крушельницкий

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский керлингист Александр Крушельницкий отказался от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу о допинге. Об этом говорится в заявлении спортсмена, которое предоставил ТАСС глава делегации команды олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде в Южной Корее завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст. Во вторник стало известно, что допинг-проба "Б" спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста запланированы на 22 февраля (начало - 08:00 мск).

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"Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг, - говорится в заявлении спортсмена. - Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил".

"Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. В связи с этим, взвесив все за и против, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно", - сказано в сообщении.

Заявление керлингиста Александра Крушельницкого

Заявление керлингиста Александра Крушельницкого

Заявление керлингиста Александра Крушельницкого

Крушельницкий заявил, что готов действовать в соответствии с процессуальной процедурой. "Я выполню сейчас предусмотренные регламентом требования. Ну а дальше буду делать все от меня зависящее, чтобы в рамках расследования были найдены неопровержимые доказательства моей невиновности в нарушении антидопинговых правил. От этого будет зависеть и последующее решение Всемирной федерации керлинга, в компетенцию которой входит определение сроков дисквалификации за допинговые случаи", - говорится в заявлении 25-летнего спортсмена.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) написала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где российские керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР также планирует обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что МОК учтет случайность попадания мельдония в организм керлингиста.

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