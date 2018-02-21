Лавров пошутил, что в матче между ЦСКА и "Црвеной Звездой" будет болеть за "Спартак"

БЕЛГРАД, 21 февраля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров в матче между московским ЦСКА и белградской "Црвеной Звездой" намерен болеть за "Спартак". Об этом глава российской дипломатии сообщил в среду в беседе с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем по прибытии на белградский аэродром "Никола Тесла".

Министр иностранных дел России прибыл в Сербию с официальным двухдневным визитом. На летном поле Лаврова встретил его сербский коллега Ивица Дачич. В ходе беседы министры обменялись приветствиями и заговорили о матче между двумя клубами, который состоится в среду в Москве.

"Да, "Звезда" играет с ЦСКА сегодня, "Црвена Звезда" это как "Спартак", - сказал глава МИД РФ. На вопрос Дачича, является ли он болельщиком московского "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?" По словам российского министра, он и в сегодняшнем матче поддержит свою команду.

Дачич в ходе беседы с Лавровым также поприветствовал официального представителя МИД РФ Марию Захарову, вручив ей огромный букет.

В ходе визита в Белград в честь 180-летия установления дипотношений между РФ и Сербией глава российского дипведомства проведет консультации с президентом Сербии Александаром Вучичем, премьером Аной Брнабич и самим Дачичем.