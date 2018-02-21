Тульский "Арсенал" объявил об аренде футболиста "Сент-Этьена" Майга

ТАСС, 21 февраля. Тульский футбольный клуб "Арсенал" объявил об аренде ивуарийского полузащитника французского клуба "Сент-Этьен" Хабиба Майга. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу тульской команды.

Контракт с 22-летним футболистом подписан до конца сезона.

Майга является воспитанником спортивной школы "Сент-Этьена". В нынешнем сезоне в чемпионате Франции он сыграл в 13 матчах, в которых забил один гол. Также Майга провел 12 встреч за юношескую и молодежную сборные Кот-д'Ивуара.

"Арсенал" в текущем сезоне занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 20 матчах.