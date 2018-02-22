"Локомотив" сыграет с "Ниццей" за выход в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/ "Локомотив" сыграет в четверг с французской "Ниццей" в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Неделю назад в гостях подопечные Юрия Семина победили со счетом 3:2.

Лидер чемпионата России на Лазурном берегу сумел отыграть два пропущенных в первом тайме мяча и даже победить, хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш. В Москве команде Семина для выхода в 1/8 финала достаточно сыграть вничью, устроит "Локомотив" даже поражение со счетом 0:1 или 1:2, однако тренер настраивает своих футболистов только на победу.

"Локомотив" готовился к ответному матчу на своей базе в подмосковной Баковке. Семин рассказал, что условия очень тяжелые из-за сильного мороза. Наставник "Локомотива" не считает, что холод сыграет в пользу его команды, учитывая, что тренировки в Москве были не слишком качественные, а соперник на днях сыграл неплохой матч чемпионата Франции с "Нантом" (1:1) и находится в хорошей форме.

Французы готовы играть в мороз

К вечеру четверга в Москве ожидается до 20 градусов мороза. Ранее в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что организация не имеет фиксированной температуры, при которой нельзя проводить встречи. Однако там подчеркнули, если температура воздуха ниже 15 градусов, то матч проводится при согласии обеих сторон.

"Для нас необычно много снега, но мы играем в феврале. Нам надо играть, несмотря ни на что, не думаю, что встреча будет перенесена", - сказал швейцарский наставник "Ниццы" Люсьен Фавр.

Болельщиков перед матчем угостят бесплатным горячим чаем. Поклонники "Локомотива" при этом за 100 рублей смогут приобрести теплые красно-зеленые пледы.

"Ницца" в чемпионате Франции занимает лишь девятое место, в воскресенье прервав серию из трех поражений подряд, сыграв на своем поле с идущим пятым "Нантом" со счетом 1:1.

Семин отметил командную игру и Балотелли

"Локомотиву" следует опасаться лидера атак "Ниццы" Марио Балотелли, который забил два гола в домашнем матче, а всего на счету итальянца 20 голов в нынешнем сезоне. Семин отметил результативность этого футболиста, но добавил, что "Ницца" не зависит от одного Балотелли.

"У них есть командная игра со своими плюсами и минусами. Нам надо опасаться себя, мы можем выиграть и пройти дальше, если сыграем на 100 процентов своих возможностей", - отметил тренер.

"Локомотив" первый матч чемпионата России после зимнего перерыва проведет лишь 4 марта, когда примет московский "Спартак". Красно-белых и "Зенит" команда Семина опережает на восемь очков, играть же в премьер-лиге осталось 10 туров. Перед плей-офф Лиги Европы "Локомотив" дозаявил бразильца Ари и хорвата Ведрана Чорлуку, которые восстановились после тяжелых травм, причем Ари вышел в Ницце в основном составе, отыграв 70 минут. С возвращением Ари в запас угодил перуанский полузащитник Джефферсон Фарфан.

Матч пройдет на столичной "РЖД-Арене", игра начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Павел Краловец из Чехии. В составе "Ниццы" дисквалифицирован сенегальский защитник Расин Коли, который был удален в первой игре команд.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в пятницу.