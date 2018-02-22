Плей-офф футбольной Лиги Европы продолжится 15 матчами

ТАСС, 22 февраля. Пятнадцать ответных матчей 1/16 финала пройдут в четверг в футбольной Лиге Европы. В трех из них примут участие российские клубы.

"Зенит" примет шотландский "Селтик" (первый матч - 0:1), "Локомотив" - французскую "Ниццу" (3:2 на выезде), а "Спартак" сыграет в гостях с испанским "Атлетиком" из Бильбао (дома красно-белые проиграли 1:3). ЦСКА в среду взял верх над сербской "Црвеной Звездой" дома (1:0) и пробился в 1/8 финала турнира.

Из оставшихся матчей один из самых интригующих достался российской бригаде судей во главе с Сергеем Карасевым. "Зальцбург" в домашней игре с клубом "Реал Сосьедад" попробует отстоять преимущество, добытое благодаря голевой ничьей в гостях (2:2). Австрийская команда не знает поражений в 16 еврокубковых матчах подряд (9 побед, 7 ничьих), при этом не пропускала в шести из последних семи игр. Испанцы являются самой результативной командой в текущем розыгрыше турнира - 18 мячей. На групповом этапе больше забил только "Зенит" (17 против 16), который выступал с испанским клубом в одном квартете.

Бескомпромиссной борьбы стоит ожидать от матчей киевского "Динамо" и греческого АЕКа, чешской "Виктории" из Пльзени и сербского "Партизана", а также итальянской "Аталанты" из Бергамо и немецкой "Боруссии" из Дортмунда. Первые две пары не выявили фаворита в первых матчах, сыграв вничью со счетом 1:1.

"Боруссия", набравшая на групповом этапе Лиги чемпионов лишь два очка, добилась первой победы в текущей еврокампании в первой домашней игре с "Аталантой" благодаря голу новичка Миши Батшуайи в компенсированное время (3:2). В то же время "Аталанта" добилась победы во всех трех домашних матчах группового этапа турнира с разницей мячей 7:1, а с учетом выступления в Кубке УЕФА (предшественник Лиги Европы) команда из Бергамо не знает поражений в восьми домашних играх (5 побед, 3 ничьи) турнира, пропустив в них всего два гола.

Реабилитируется ли "Наполи"?

Не уступят без борьбы на домашних стадионах испанский "Вильярреал" и римский "Лацио". Клуб из Вильярреала в первом матче с "Лионом" (1:3) пропустил третий гол в концовке. Римляне уступили в гостях с минимальным счетом (0:1) румынскому клубу "Стяуа". Один из записных фаворитов турнира итальянский "Наполи" провалил первый матч с "Лейпцигом" (1:3) и попытается реабилитироваться в гостевой встрече.

Самым комфортным положение кажется у французского "Марселя", лондонского "Арсенала", "Милана" и мадридского "Атлетико", которые в первом матче добились побед с разницей в три мяча над менее именитыми соперниками - португальской "Брагой" (3:0), шведским "Эстерсундом" (3:0), болгарским клубом "Лудогорец" (3:0) и датским "Копенгагеном" (4:1) соответственно. При этом лондонцы, миланцы и мадридцы сыграют на своем поле.

Лиссабонскому "Спортингу" для выхода в следующий раунд остается не проиграть с разницей в три мяча "Астане" (матч в Казахстане завершился победой португальцев со счетом 3:1), которая за текущий сезон уже успела впервые в истории сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов и дебютировать в плей-офф еврокубков.

Победитель Лиги Европы получит право стартовать в основном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу.