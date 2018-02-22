Владелец клуба НБА "Даллас" Кьюбан оштрафован на $600 тыс. за призыв к сдаче матчей

ТАСС, 22 февраля. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Кьюбан оштрафован на $600 тыс. за слова о намерении специально проиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Об этом сообщает ESPN.

Ранее Кьюбан заявил, что его команде лучше проиграть оставшиеся матчи текущего сезона, чтобы занять наиболее низкое место в турнирной таблице и получить более высокие шансы на первый пик драфта новичков лиги 2018 года. Однако НБА сочла высказывание функционера неуместным и "наносящим вред организации", за что он и был оштрафован.

"Даллас" идет на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 18 побед в 58 встречах.