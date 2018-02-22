Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Владелец клуба НБА "Даллас" Кьюбан оштрафован на $600 тыс. за призыв к сдаче матчей

Спорт
22 февраля, 2:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Ранее он заявил, что клубу лучше занять наиболее низкое место в чемпионате, чтобы рассчитывать на высокий пик драфта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 февраля. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Марк Кьюбан оштрафован на $600 тыс. за слова о намерении специально проиграть оставшиеся матчи регулярного чемпионата. Об этом сообщает ESPN.

Ранее Кьюбан заявил, что его команде лучше проиграть оставшиеся матчи текущего сезона, чтобы занять наиболее низкое место в турнирной таблице и получить более высокие шансы на первый пик драфта новичков лиги 2018 года. Однако НБА сочла высказывание функционера неуместным и "наносящим вред организации", за что он и был оштрафован.

"Даллас" идет на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции, одержав 18 побед в 58 встречах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама