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Австрийская сноубордистка Анна Гассер завоевала золото Олимпиады в биг-эйре

Спорт
22 февраля, 4:52 UTC+3

Второе место заняла американка Джейми Андерсон, третье - новозеландка Зои Садовски-Синнотт

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Анна Гассер

Анна Гассер

© EPA-EFE/DANIEL KOPATSCH

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Австрийка Анна Гассер завоевала золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в сноуборде в дисциплине биг-эйр. По сумме трех попыток спортсменка показала результат 185 баллов.

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Соревнования сноубордисток в биг-эйре на Олимпиаде перенесены с 23 февраля на 22-е

Второе место заняла американка Джейми Андерсон (177,25), третье - новозеландка Зои Садовски-Синнотт (157,50), завоевавшая вторую в истории Новой Зеландии медаль на зимних Олимпиадах. До этого спортсмены из Новой Зеландии в последний раз выигрывали медаль зимних Игр в 1992 году.

Представительница команды олимпийских атлетов из России Софья Федорова не смогла пробиться в финал в данной дисциплине.

Гассер является чемпионкой мира 2017 года в биг-эйре, также в ее активе две победы на Всемирных зимних экстремальных играх (Х Games). Сноубордистка принесла сборной Австрии пятое золото на текущей Олимпиаде, всего в активе австрийской команды 11 медалей (5+2+4).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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