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Чирцова рассказала, что бронза Ридзика в ски-кроссе придала ей энергии перед стартом

Спорт
22 февраля, 5:14 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

Российская фристайлистка назвала олимпийскую трассу сложной

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Анастасия Чирцова

Анастасия Чирцова

© Сергей Красноухов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Анастасия Чирцова вышла на первый старт в ски- кроссе заряженной позитивной энергией после вчерашнего успеха ее соотечественника Сергея Ридзика, сумевшего в этой же дисциплине стать бронзовым призером Олимпиады. Об этом Чирцова сообщила журналистам.

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"Перед следующими заездами настрой самый позитивный и боевой, будем бороться, - сказала спортсменка. - Что будет успехом здесь для меня? Вы сами все понимаете, каждый хочет медаль. Сюда приехали только сильнейшие, но наш спорт непредсказуем, завтра будем бороться".

"Бронза Ридзика нас очень вдохновляет. Вчера мы зарядились энергией", - сказала Чирцова.

Российская фристайлистка назвала олимпийскую трассу сложной. "Она очень скоростная, - заметила она. - Сегодня ход поменьше у нас, потому что немного похолодало и снежочек небольшой идет. А когда есть ход, то мы очень сильно перелетаем трамплины, а перелетев один, ты просто не можешь отработать следующий".

Медали в женском ски-кроссе будут разыграны 23 февраля.

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