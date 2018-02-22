Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фристайлистка Завадовская поставила перед собой задачу попасть в десятку лучших на ОИ

Спорт
22 февраля, 5:32 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

В четверг в женском ски-кроссе прошли первые заезды, по итогам которых спортсмены распределили места в 1/8 финала

Поделиться
Материал из 1 страницы
Виктория Завадовская

Виктория Завадовская

© EPA-EFE/SERGEI ILNITSKY

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Виктория Завадовская, выступающая в ски- кроссе, поставила перед собой задачу по итогам Олимпиады попасть в первую десятку. Об этом Завадовская сообщила журналистам.

Смотрите также

Чирцова рассказала, что бронза Ридзика в ски-кроссе придала ей энергии перед стартом

Фристайлист Ридзик принес команде олимпийских атлетов из России 12-ю медаль Игр

В четверг в женском ски-кроссе прошли первые заезды, по итогам которых спортсмены распределили места в 1/8 финала.

"Перед 1/8 финала у меня настрой боевой, я готова бороться на этой трассе, - сказала спортсменка. - Сегодня у меня не очень получилось, но я надеюсь на завтрашние финалы. На Олимпиаде я хотела бы попасть в топ-10, хотя рассчитываю и на большее. Но выше головы не прыгнешь, поэтому посмотрим, что будет завтра, ведь на этой трассе может быть все что угодно".

"Бронзовая медаль Сережи Ридзика, конечно, вдохновила меня и мотивировала. Вся наша команда пережила вчера неописуемые эмоции", - подытожила Завадовская.

В среду россиянин Ридзик занял третье место в ски- кроссе. Финалы в женском ски-кроссе пройдут 23 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама