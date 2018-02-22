Фристайлистка Завадовская поставила перед собой задачу попасть в десятку лучших на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Виктория Завадовская, выступающая в ски- кроссе, поставила перед собой задачу по итогам Олимпиады попасть в первую десятку. Об этом Завадовская сообщила журналистам.

В четверг в женском ски-кроссе прошли первые заезды, по итогам которых спортсмены распределили места в 1/8 финала.

"Перед 1/8 финала у меня настрой боевой, я готова бороться на этой трассе, - сказала спортсменка. - Сегодня у меня не очень получилось, но я надеюсь на завтрашние финалы. На Олимпиаде я хотела бы попасть в топ-10, хотя рассчитываю и на большее. Но выше головы не прыгнешь, поэтому посмотрим, что будет завтра, ведь на этой трассе может быть все что угодно".

"Бронзовая медаль Сережи Ридзика, конечно, вдохновила меня и мотивировала. Вся наша команда пережила вчера неописуемые эмоции", - подытожила Завадовская.

В среду россиянин Ридзик занял третье место в ски- кроссе. Финалы в женском ски-кроссе пройдут 23 февраля.