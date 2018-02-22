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МОК: борьба с допингом ежегодно обходится спортивному движению в $300 млн

Спорт
22 февраля, 5:34 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

По словам директора по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марка Адамса, сумма может варьироваться в большую сторону

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© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивное движение ежегодно тратит $300 млн на борьбу с допингом. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

"Точных данных у меня нет, но в среднем спортивное движение тратит на борьбу с допингом порядка $300 млн в год. Можно ли больше? Конечно. Но много тратится не только со стороны МОК, но и со стороны всего спортивного движения", - сказал Адамс.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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