Российский горнолыжник Кузнецов выбыл из борьбы за медали в слаломе на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Россиянин не смог финишировать в первой попытке. Другой российский спортсмен Александр Хорошилов, показавший в первой попытке 21-й результат, продолжает соревноваться.

Ранее не сумел финишировать в первом заезде один из фаворитов австриец Марсель Хиршер. Он проехал мимо первых ворот и сошел с дистанции.

Вторая попытка в слаломе пройдет позднее в четверг, начало в 07:30 мск.