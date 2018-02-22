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Российский горнолыжник Кузнецов выбыл из борьбы за медали в слаломе на Олимпиаде

Спорт
22 февраля, 5:41 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

Другой российский спортсмен Александр Хорошилов продолжает соревнования

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Иван Кузнецов

Иван Кузнецов

© AP/Michael Probst

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Российский горнолыжник Иван Кузнецов не смог побороться за медали в слаломе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Россиянин не смог финишировать в первой попытке. Другой российский спортсмен Александр Хорошилов, показавший в первой попытке 21-й результат, продолжает соревноваться.

Ранее не сумел финишировать в первом заезде один из фаворитов австриец Марсель Хиршер. Он проехал мимо первых ворот и сошел с дистанции.

Вторая попытка в слаломе пройдет позднее в четверг, начало в 07:30 мск.

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