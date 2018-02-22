Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.02:
$ 56.65
€ 69.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Швейцарии по керлингу стала последним полуфиналистом олимпийского турнира

Спорт
22 февраля, 5:57 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 22, февраля. /ТАСС

Швейцарцы победили команду Великобритании в тай-брейке со счетом 9:5

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сборная Швейцарии по керлингу

Сборная Швейцарии по керлингу

© EPA-EFE/JAVIER ETXEZARRETA

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по керлингу одержала победу над командой Великобритании в тай-брейке за право выступить в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 9:5.

Сборная Швейцарии один раз побеждала на Олимпийских играх - в Нагано в 1998 году. Еще дважды швейцарцы завоевывали бронзовые медали (2002, 2010).

В 1/2 финала швейцарцы сыграют со шведами, в другом полуфинале встретятся сборные Канады и США, матчи этой стадии пройдут позднее 22 февраля. Встреча за третье место запланирована на 23 февраля, финал - 24 февраля.

Смотрите также

Сборная США по керлингу обыграла команду Швейцарии в матче предварительного раунда ОИ-2018

Российские керлингистки лишились шансов на выход в полуфинал ОИ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Керлингист Крушельницкий отказался от проведения слушаний в CAS по делу о допинге
2
США обвинили Москву и Дамаск в нападениях в Восточной Гуте
3
Любовь до золота доведет: сноубордисты Уайлд и Заварзина поборются за медали Олимпиады
4
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
5
Тарасова: фигуристке Медведевой нужно сделать то, что есть в программе, душе и сердце
6
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
7
Моисеева не верит, что мельдоний Крушельницкому мог подсыпать кто-то из окружения атлета
Темы дня
Новости партнеров
Реклама