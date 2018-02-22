Сборная Швейцарии по керлингу стала последним полуфиналистом олимпийского турнира

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии по керлингу одержала победу над командой Великобритании в тай-брейке за право выступить в полуфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Встреча завершилась со счетом 9:5.

Сборная Швейцарии один раз побеждала на Олимпийских играх - в Нагано в 1998 году. Еще дважды швейцарцы завоевывали бронзовые медали (2002, 2010).

В 1/2 финала швейцарцы сыграют со шведами, в другом полуфинале встретятся сборные Канады и США, матчи этой стадии пройдут позднее 22 февраля. Встреча за третье место запланирована на 23 февраля, финал - 24 февраля.