Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпиады в хафпайпе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Американский фристайлист Дэвид Уайз завоевал золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине хафпайп. В лучшей из своих попыток американец показал результат 97,20 балла.

Второе место занял его соотечественник Алекс Феррейра (96,40), третье - новозеландец Нико Портеус (94,80), завоевавший третью в истории Новой Зеландии медаль на зимних Олимпиадах. Вторую ранее в четверг Новой Зеландии принесла сноубордистка Зои Садовски-Синнотт, заняв третье место в биг-эйре. 16-летний Портеус стал самым молодым фристайлистом в истории, завоевавшим медаль Олимпиады.

Представитель команды олимпийских атлетов из России Павел Чупа не сумел квалифицироваться в финал в хафпайпе.

Уайз является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в хафпайпе, также в его активе победа на чемпионате мира 2013 года в этой же дисциплине. Кроме того, американец четырежды становился победителем Всемирных зимних экстремальных игр (Х Games) в суперпайпе. Уайз принес сборной США седьмое золото на текущих Играх, всего в активе американской команды 19 наград (7+6+6).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.