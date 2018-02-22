Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

ТАСС, 22 февраля. "Чикаго" победил "Оттаву" по буллитам со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" отличились Зак Смит (16-я минута), Мэтт Дюшен (33). За "Чикаго" шайбы забросили Патрик Кейн (15), Артем Анисимов (26). Решающий буллит реализовал Ник Шмальц.

"Чикаго" занимает 12-е место в Западной конференции с 60 очками, "Оттава" - 15-е в Восточной (52). В следующем матче в субботу "Оттава" примет "Тампу", в воскресенье "Чикаго" сыграет дома с "Сан-Хосе".