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Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Оттаву" в матче НХЛ

Спорт
22 февраля, 7:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2

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Артем Анисимов

Артем Анисимов

© AP Photo/Jim Young

ТАСС, 22 февраля. "Чикаго" победил "Оттаву" по буллитам со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Оттавы" отличились Зак Смит (16-я минута), Мэтт Дюшен (33). За "Чикаго" шайбы забросили Патрик Кейн (15), Артем Анисимов (26). Решающий буллит реализовал Ник Шмальц.

"Чикаго" занимает 12-е место в Западной конференции с 60 очками, "Оттава" - 15-е в Восточной (52). В следующем матче в субботу "Оттава" примет "Тампу", в воскресенье "Чикаго" сыграет дома с "Сан-Хосе".

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