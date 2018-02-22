CAS объявит решение по делу Крушельницкого в четверг

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 22 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародует решение по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх российским керлингистом Александром Крушельницким позднее в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте в течение дня", - рассказали в пресс-службе.

Крушельницкий завоевал бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст в паре с Анастасией Брызгаловой на Играх в Южной Корее. 18 февраля стало известно, что допинг-проба спортсмена дала положительный результат на мельдоний. Слушания выездной панели CAS в Пхёнчхане по делу российского керлингиста должны были состояться 22 февраля, однако были отменены по просьбе всех заинтересованных сторон. До этого Крушельницкий опубликовал заявление, в котором отказался принимать участие в планировавшихся слушаниях, так как не видел в этом смысла.

Факт наличия запрещенных веществ в организме спортсмена является достаточным основанием для признания атлета виновным в нарушении антидопинговых правил. Признание спортсмена виновным влечет аннулирование его результатов на соревнованиях. Как следствие, МОК может до конца Игр передать бронзовые медали в дабл-миксте норвежской паре. Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен уступили россиянам в матче за третье место со счетом 4:8.

По правилам Международной федерации керлинга, атлет, в чьих пробах обнаружены запрещенные вещества, должен быть дисквалифицирован на два года. Этот срок может быть сокращен, если будет доказано непреднамеренное попадание допинга в организм спортсмена.

Ранее Федерация керлинга России (ФКР) подала заявление в Следственный комитет РФ о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в еду Крушельницкого и запросила данные с видеокамер из Южной Кореи и Японии, где керлингисты готовились к Олимпиаде. ФКР обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК), оргкомитет Игр-2018 и во Всемирную федерацию керлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Министр спорта РФ Павел Колобков надеется, что МОК учтет случайный характер попадания мельдония в организм керлингиста.