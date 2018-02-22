Левон из Сочи и другие коллекционеры — об обмене значками на Олимпиаде-2018

Обмен значками — одна из самых старых олимпийских традиций. Коллекционеры со всего мира приехали на Игры-2018 в Пхёнчхан, чтобы выменять редкие экземпляры у спортсменов, болельщиков и туристов. Невероятно, но у многих из них за плечами уже по двадцать Олимпиад. Корреспондент ТАСС побеседовал с коллекционерами в Южной Корее об их любимом увлечении, тонкостях обмена и негативных последствиях запрета на использование российской символики.

Продавать значки официально запрещено, можно только меняться. При этом на Олимпийских играх есть магазины, где представлена различная сувенирная продукция — рюкзаки, футболки, плюшевые игрушки и, конечно же, официальные значки Игр. Но настоящих коллекционеров интересуют совсем не они, а редкости, в погоне за которыми иногда приходится открывать настоящую охоту. Можно сказать, что обмен значками — это своего рода неолимпийский вид спорта, входящий в обязательную программу Игр.

"Берегу этот значок как зеницу ока"

На Играх в Южной Корее коллекционеры значков (фалеристы — прим. ТАСС) базируются в Олимпийском парке в Канныне. Специально для них работает Coca-Cola Pin Trading House (дом обмена значками) — морозная погода не способствует длительному нахождению под открытым небом. Впервые подобные павильоны появились на Играх-1988 в Калгари.

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

На столах, расставленных в павильоне в Канныне, тысячи и тысячи значков, бережно пришпиленных к ткани. Иногда здесь можно найти настоящие сокровища, которые хозяева даже не меняют, а лишь с гордостью демонстрируют всем интересующимся.

В числе известных коллекционеров, приехавших в Южную Корею, Сид Хопкинс по прозвищу Пинмэн (PinMan — человек-значок). Сид родом из Атланты, штат Джорджия. По словам фалериста, за свою жизнь он побывал уже на десяти Олимпийских играх.

"Я езжу на Олимпиады начиная с Атланты-1996, — рассказал он. — С того же года я начал заниматься коллекционированием и обменом значков. У меня есть значок, посвященный церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Сделан он был за год до тех Игр. Его я не меняю, поскольку он особенный, берегу этот значок как зеницу ока".

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

"Мне кажется, четыре года назад, на Играх в Сочи, было доступно гораздо больше значков для обмена, нежели здесь, — отметил американец. — Интерес к значкам преимущественно проявляет южнокорейская молодежь, а более старшее поколение местных жителей, похоже, не знает, для чего они и зачем ими меняться".

Двадцать Олимпиад в карьере

Развернуть Энн Моранс © Рустам Шарафутдинов/ТАСС Энн Моранс © Рустам Шарафутдинов/ТАСС

Энн Моранс из Лос-Анджелеса — коллекционер-ветеран. "Эта Олимпиада для меня двадцатая по счету, — призналась дама. — Я начала ездить на Игры со времен Монреаля-1976, тогда же впервые и занялась обменом значками. Мы с мужем берем один значок с каждой Олимпиады. В приоритете у нас значки, посвященные различным странам. Нам также нравятся значки с эмблемами СМИ и спонсорские".

Моранс считает, что в последние годы любителей меняться значками становится все больше и больше. "В мире растет число людей, которых привлекает процесс обмена значками на Олимпийских играх, поэтому у нас очень много друзей, с которыми мы неизменно встречаемся каждые два года на Играх. У меня немало знакомых из Норвегии, Франции, Великобритании, Китая", — сказала она.

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

В среднем Энн с мужем выменивают по 100–200 значков ежедневно. "Мы работаем в специальном павильоне, открытом для коллекционеров значков, по одной смене в день, которая длится от трех до четырех часов, — рассказала Моранс. — В Пхёнчхане сейчас работает около 100 коллекционеров из Северной Америки, а из России приехало порядка 50 фалеристов. Люди интересуются олимпийскими значками, и для нас всех не важно, из какой они страны. Нас объединяет любовь к обмену значками на Олимпийских играх".

Решение МОК ударило по фалеристам

Левон из Сочи — новичок, он начал коллекционировать значки лишь со времен Олимпиады-2014. "Начал я совершенно случайно, понравилось, — говорит он. — Олимпиада — это как праздник, интерес к ней большой, и люди хотят что-то оставить себе на память. Очень большой интерес к хоккейным значкам, особенно в дни Игр. Значки часто берут спортсмены, тренеры из команд, а также местные волонтеры".

Развернуть Коллекционер значков Левон из Сочи © Рустам Шарафутдинов/ТАСС Коллекционер значков Левон из Сочи © Рустам Шарафутдинов/ТАСС

"У меня есть значок-талисман, который я не меняю, — рассказывает россиянин. — В основном пользуются спросом американские значки, но я принципиально их не беру. Занимаюсь в основном сочинской, московской Олимпиадами".

Левон жалуется, что изначально оргкомитет Олимпийских игр в Южной Корее намеревался сделать пункт обмена значками в совершенно непроходном месте. "Спасибо одному канадскому коллекционеру, который даже кричал, что пускай к нему отправят полицию, отсюда он не уйдет, — отмечает сочинец. — Это правильно: мы немало потратились, приехали сюда, а нас хотят переместить в какой-то закуток у стадиона, где никто не ходит. Канадец же сказал, что раз он сюда приехал, то никуда с места не сдвинется".

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

Запрет Международного олимпийского комитета (МОК) на использование любой российской символики на Играх-2018 (в связи с отстранением Олимпийского комитета России и выступлением россиян под олимпийским флагом — прим. ТАСС) больно ударил по коллекционерам.

"Из-за того, что сделали с нашей командой, есть опасение, что немало российских коллекционеров значков могут отойти от этого дела, — подчеркивает Левон. — Да, эти ограничения МОК ударили по коллекционированию значков. Российский флаг запрещен даже на официальных значках — это значит, что в 2018 году российской темы нет. Хотя на Играх в Сочи значков с российским триколором были тысячи. А здесь российский флаг, условно говоря, на трех значках, и то неофициальных. Коллекционеру больше официальные значки интересны, чтобы спортсмены могли их подарить, обменять, а самиздат любой может сделать".

"Местные наслаждаются процессом обмена"

Еще один многолетний коллекционер, Рон Исбелл из штата Техас, с теплым чувством вспоминает Олимпийские игры в Сочи. "На Олимпиаде в России было здорово, там была очень хорошая система перемещения, много шаттлов. Гораздо лучше, чем в Пхёнчхане. И очень безопасно — много охраны", — рассказывает он.

Рон собирает значки с Олимпиады-1988 в Калгари. "Олимпиада в Пхёнчхане для меня двадцатая по счету, — отметил он. — В плане обмена здесь очень здорово. Азиаты охотно обмениваются значками, так было и в Пекине. Люди из ряда стран не понимают, что такое обмен, но про местных этого не скажешь — они наслаждаются этим. Сначала потребовалась неделя на то, чтобы люди тут освоились, но на вторую неделю Игр было гораздо больше обменов".

Развернуть © Валерий Шарифулин/ТАСС © Валерий Шарифулин/ТАСС

По словам Рона, большинство коллекционеров значков приезжают из Северной Америки. "Думаю, так происходит потому, что там знают толк в коллекционировании. В этом плане Олимпиада в Атланте 1996 года стала значимой — сотни людей занимались обменом. Обычно многие американцы и канадцы мне знакомы по прошлым Олимпиадам. Но, конечно же, приезжает немало коллекционеров и из России с Украиной", — говорит фалерист.

Рустам Шарафутдинов