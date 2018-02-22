Кравцов: российские конькобежцы и шорт-трекисты выступили в свою силу на Олимпиаде

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выступление российских шорт-трекистов и конькобежцев на Олимпиаде в Пхёнчхане можно назвать хорошим, учитывая отсутствие лидеров на Играх. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

На Олимпиаде-2018 выступили трое конькобежцев (Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Наталья Воронина) и семеро шорт-трекистов (Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич). Обладателями бронзовых медалей стали Елистратов (дистанция 1500 м) и Воронина (5000 м). Международный олимпийский комитет не пригласил в Пхёнчхан лидеров национальной команды, среди которых Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Татьяна Бородулина и др.

"Считаю, что конькобежцы показали максимум того, что реально могли. На медали претендовала только Воронина, поскольку Голикова только в этом сезоне начала попадать на подиум на своих дистанциях. Воронина - большой молодец, что воспользовалась своим шансом, мы рассчитывали на нее", - заявил Кравцов.

"Что касается шорт-трекистов, учитывая ситуацию, претендовать на медали у мужчин мог только Елистратов, которому удалось взять медаль на 1500 м, он выступил достойно. Была надежда, что и на 1000 м у него это получится, но полуфинальный забег у него сложился не лучшим образом. Мы надеялись на девушек, что они поборются за призовые места в эстафете, но без Бородулиной, которая является стратегом в нашей команде, девочки допустили ошибку и не смогли квалифицироваться в финал", - добавил он.

"В целом выступили на уровне своих возможностей. На большее всегда хочется рассчитывать, но две медали в такой ситуации - это неплохо", - заключил собеседник агентства.

Олимпиада в Южной Корее завершится 25 февраля.