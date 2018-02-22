Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кравцов: российские конькобежцы и шорт-трекисты выступили в свою силу на Олимпиаде

Спорт
22 февраля, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В активе россиян на Олимпиаде одна бронзовая медаль в шорт-треке и одна бронза в конькобежном спорте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Выступление российских шорт-трекистов и конькобежцев на Олимпиаде в Пхёнчхане можно назвать хорошим, учитывая отсутствие лидеров на Играх. Об этом ТАСС заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

На Олимпиаде-2018 выступили трое конькобежцев (Сергей Трофимов, Ангелина Голикова и Наталья Воронина) и семеро шорт-трекистов (Семен Елистратов, Павел Ситников, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова и Эмина Малагич). Обладателями бронзовых медалей стали Елистратов (дистанция 1500 м) и Воронина (5000 м). Международный олимпийский комитет не пригласил в Пхёнчхан лидеров национальной команды, среди которых Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков, Ольга Фаткулина, Татьяна Бородулина и др.

"Считаю, что конькобежцы показали максимум того, что реально могли. На медали претендовала только Воронина, поскольку Голикова только в этом сезоне начала попадать на подиум на своих дистанциях. Воронина - большой молодец, что воспользовалась своим шансом, мы рассчитывали на нее", - заявил Кравцов.

"Что касается шорт-трекистов, учитывая ситуацию, претендовать на медали у мужчин мог только Елистратов, которому удалось взять медаль на 1500 м, он выступил достойно. Была надежда, что и на 1000 м у него это получится, но полуфинальный забег у него сложился не лучшим образом. Мы надеялись на девушек, что они поборются за призовые места в эстафете, но без Бородулиной, которая является стратегом в нашей команде, девочки допустили ошибку и не смогли квалифицироваться в финал", - добавил он.

"В целом выступили на уровне своих возможностей. На большее всегда хочется рассчитывать, но две медали в такой ситуации - это неплохо", - заключил собеседник агентства.

Олимпиада в Южной Корее завершится 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Глава Союза журналистов России призвал коллег не превращать телеэфир в боксерский ринг
5
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Дизайнеры костюмов для фигурного катания — о нарядах участников Олимпиады-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама