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Владелец "Сандерленда" готов отдать футбольный клуб бесплатно

Спорт
22 февраля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

В текущем сезоне "Сандерленд" находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Англии

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ТАСС, 22 февраля. Владелец английского "Сандерленда" Эллис Шорт может бесплатно отдать свой футбольный клуб, если новый хозяин возьмет на себя все долги команды. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно последним данным долг "Сандерленда" на 2016 год составляет £137,3 млн. Около половины суммы приходится на долю Шора. Бизнесмен готов отказаться от части или от всего пакета акций клуба в рамках любой сделки.

"Я открыт к любым предложениям. Но пока я являюсь владельцем "Сандерленда", буду заниматься тем, что способствует развитию клуба", - сказал он.

Шорт стал владельцем "Сандерленда" в 2008 году. Лучшим результатом команды за это время является десятое место в чемпионате английской премьер-лиги (АПЛ). В сезоне-2016/17 команда вылетела в чемпионшип. В текущем сезоне "Сандерленд" находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 33 матчах.

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