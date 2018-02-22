Владелец "Сандерленда" готов отдать футбольный клуб бесплатно

ТАСС, 22 февраля. Владелец английского "Сандерленда" Эллис Шорт может бесплатно отдать свой футбольный клуб, если новый хозяин возьмет на себя все долги команды. Об этом сообщает Би-би-си.

Согласно последним данным долг "Сандерленда" на 2016 год составляет £137,3 млн. Около половины суммы приходится на долю Шора. Бизнесмен готов отказаться от части или от всего пакета акций клуба в рамках любой сделки.

"Я открыт к любым предложениям. Но пока я являюсь владельцем "Сандерленда", буду заниматься тем, что способствует развитию клуба", - сказал он.

Шорт стал владельцем "Сандерленда" в 2008 году. Лучшим результатом команды за это время является десятое место в чемпионате английской премьер-лиги (АПЛ). В сезоне-2016/17 команда вылетела в чемпионшип. В текущем сезоне "Сандерленд" находится на последнем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков в 33 матчах.