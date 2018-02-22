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"Ростов" подписал контракт с футболистом Сапетой

Спорт
22 февраля, 20:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год

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ТАСС, 22 февраля. Российский футбольный клуб "Ростов" подписал контракт с полузащитником Александром Сапетой. Об этом сообщает пресс-служба команды.

28-летний полузащитник заключил соглашение на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года с возможностью продления еще на один год.

Также "Ростов" расторг контракт с нападающим Александром Бухаровым. Форвард перешел в "Ростов" в 2014 году из санкт-петербургского "Зенита". В текущем сезоне он провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Сапета выступал за "Динамо" с 2011 по 2014 год, а летом 2016-го вернулся в московский клуб, подписав контракт до конца сезона-2018/19. В текущем сезоне полузащитник провел за команду 12 матчей в чемпионате России и одну игру в Кубке страны. Также Сапета играл за "Сатурн" и "Урал".

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