Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеистка Шохина дисквалифицирована на два матча ЧМ-2019

Спорт
22 февраля, 20:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, февраля. /ТАСС

Шохина после окончания встречи за третье место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Финляндии наступила на ногу финской хоккеистке

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анна Шохина (справа)

Анна Шохина (справа)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 февраля. Российская хоккеистка Анна Шохина дисквалифицирована на два матча чемпионата мира по хоккею 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Шохина после окончания встречи за третье место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Финляндии (2:3) наступила на ногу финской хоккеистке Миннамари Туоминен.

"Дисциплинарный комитет определил, что движение Шохиной по направлению к Туоминен было умышленным, и, хотя она, вероятно, не собиралась наносить ущерб финской хоккеистке, полученные доказательства говорят об обратном", - говорится в заявлении.

На Олимпиаде-2018 Шохина забросила одну шайбу. Женский чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в Финляндии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
2
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
3
ФСБ предотвратила теракт в Петербурге
4
Бронзовые медали Игр-2018 керлингистов Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК
5
История введения правил техосмотра транспортных средств в России. Досье
6
Домрачева была удивлена, насколько Бьорндален был рад ее победе в эстафете на Олимпиаде
7
Госдума приняла закон об изменении правил выплаты выигрышей в лотереях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама