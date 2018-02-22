Хоккеистка Шохина дисквалифицирована на два матча ЧМ-2019

ТАСС, 22 февраля. Российская хоккеистка Анна Шохина дисквалифицирована на два матча чемпионата мира по хоккею 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Шохина после окончания встречи за третье место на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане против сборной Финляндии (2:3) наступила на ногу финской хоккеистке Миннамари Туоминен.

"Дисциплинарный комитет определил, что движение Шохиной по направлению к Туоминен было умышленным, и, хотя она, вероятно, не собиралась наносить ущерб финской хоккеистке, полученные доказательства говорят об обратном", - говорится в заявлении.

На Олимпиаде-2018 Шохина забросила одну шайбу. Женский чемпионат мира по хоккею 2019 года пройдет в Финляндии.