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Тренер: футболисты "Атлетика" боялись играть после второго гола "Спартака"

Спорт
23 февраля, 2:28 UTC+3 БИЛЬБАО /Испания/ 23, февраля. /ТАСС

Хосе Анхель Сиганда считает, что его команда должна была действовать увереннее в заключительные пять минут встречи

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БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Атлетик" лучше провели второй тайм матча 1/16 финала Лиги Европы против "Спартака", но после второго пропущенного мяча стали беспокоиться за результат матча. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда.

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"Спартак" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1, но не смог пробиться в следующую стадию турнира по сумме двух матчей. "Спартак" забил второй мяч на 85-й минуте.

"В первом тайме "Спартак" захватил центр поля, и нам было сложно играть в защите, они провели первую половину игры лучше. Во втором тайме мы контролировали игру и чувствовали себя комфортно, но после второго мяча "Спартака" возник хаос, мы стали бояться и беспокоиться за итоговый результат", - сказал Сиганда.

Также он выразил соболезнования семье полицейского, который погиб в результате беспорядков в преддверии встречи. "Я соболезную семье убитого полицейского, мы очень сожалеем о его смерти. Мы хотим, чтобы его семья чувствовала поддержку всей нашей команды. Нужно беспокоиться и думать о таких моментах в футболе", - сказал Сиганда.

"Мы заранее знали о болельщиках "Спартака", иногда нужно принимать специальные меры до начала игры. Я согласен, что не все болельщики из России агрессивны, мы говорим не о национальности. Мы говорим об агрессивных людях, которые приехали сюда и так себя вели", - добавил тренер.

В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и "Локомотив", а также петербургский "Зенит". Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.

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