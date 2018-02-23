Комбаров: футболистам "Спартака" нужно было активнее действовать в матче с "Атлетиком"

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. Игрокам футбольного клуба "Спартак" нужно было активнее играть в атаке во встрече с испанским "Атлетиком" в 1/16 финала Лиги Европы. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

"Спартак" в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы обыграл в гостях испанский "Атлетик" со счетом 2:1, но не смог пробиться в 1/8 финала турнира по сумме двух матчей. Первая игра завершилась победой "Атлетика" - 3:1.

"Хорошо, что мы выиграли, но обидно, что не прошли дальше. У нас были шансы, но не получилось дожать "Атлетик", мы не успели забить третий гол. Согласен, что нужно было действовать активнее в первом тайме, но раскрываться тоже было бы неправильно, поэтому хорошо, что успели забить, у нас появилась надежда. То, что испанцы затягивали время, - нормально, любая команда делала бы то же самое, ведь их устраивал результат", - сказал Комбаров.

В Лиге Европы продолжат борьбу три российских клуба: московские ЦСКА и "Локомотив", а также петербургский "Зенит". Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне.