УЕФА осудил беспорядки с участием болельщиков "Спартака" и "Атлетика" перед матчем ЛЕ

ТАСС, 23 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки, произошедшие перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и российским "Спартаком". Об этом сообщает Associated Press.

Встреча между командами прошла в четверг в Бильбао. Перед матчем болельщики обеих команд устроили потасовку, которую пришлось устранять силами полиции. По информации СМИ, в ходе беспорядков были задержаны по крайней мере пять человек, один из полицейских, участвовавших в пресечении потасовки, погиб.

"УЕФА решительно осуждает столкновения, произошедшие в Бильбао, - говорится в сообщении. - Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации. УЕФА передает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента".

В Бильбао "Спартак" одержал победу со счетом 2:1, однако по сумме двух встреч не сумел пробиться в 1/8 финала турнира.