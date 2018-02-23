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Полиция расследует факт смерти сотрудника перед матчем "Атлетик" - "Спартак"

Спорт
23 февраля, 3:45 UTC+3 БИЛЬБАО /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Испанские правоохранительные органы пока не спешат делать выводы

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БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Испанская полиция проведет расследование по факту смерти своего сотрудника в Бильбао во время беспорядков в преддверии матча футбольной Лиги Европы между местным "Атлетиком" и московским "Спартаком". В пресс-службе полиции ТАСС сообщили, что пока рано утверждать вину российских болельщиков.

Встреча между командами прошла в четверг в Бильбао. Перед матчем болельщики обеих команд устроили потасовку, которую пришлось пресекать силами полиции. В результате инцидента один из сотрудников правоохранительных органов был доставлен в медицинское учреждение после того, как перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем скончался.

"Мы можем подтвердить, что полицейский умер. На данный момент мы можем заявить, что проведем расследование по этому делу. Сейчас мы не можем обвинять в его смерти российских болельщиков", - сказали в пресс-службе.

"Спартак" обыграл "Атлетик" со счетом 2:1, но выбыл из розыгрыша Лиги Европы.

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