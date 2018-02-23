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Канадская фристайлистка Келси Серва завоевала золото Олимпиады в ски-кроссе

Спорт
23 февраля, 5:24 UTC+3

Второе место заняла ее соотечественница Бриттани Фелан, третье - швейцарка Фанни Смит

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Келси Серва

Келси Серва

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Канадская фристайлистка Келси Серва выиграла золото Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине ски-кросс.

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Второе место заняла ее соотечественница Бриттани Фелан, третье - швейцарка Фанни Смит.

Представительницы команды олимпийских атлетов из России Анастасия Чирцова и Виктория Завадовская из-за падений завершили выступления на стадии 1/4 и 1/8 финала соответственно.

Не вышла в финал в ски-кроссе олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи канадка Мариэль Томпсон, на стадии 1/8 финала спортсменка показала третий результат и выбыла из борьбы за медали.

Серва является серебряным призером Игр-2014, также в ее активе победа на чемпионате мира по фристайлу 2011 года в дисциплине ски-кросс. Серва принесла сборной Канады 10-е золото на текущей Олимпиаде, всего в активе канадской команды 26 медалей (10+8+8).

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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