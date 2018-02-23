Федерация фристайла России оценивает выступление атлетов на ОИ как удовлетворительное

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Федерация фристайла России (ФФР) поставила удовлетворительную оценку выступлению своих спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Александр Долгов.

Российские фристайлисты завершили выступление на Играх-2018. Спортсмены завоевали две бронзовые медали: в соревнованиях по акробатике награду завоевал Илья Буров, в ски-кроссе - Сергей Ридзик.

"Федерация и тренерский штаб считают выступление удовлетворительным, - сказал Долгов. - Смогли взять медали в тех дисциплинах, где и планировали, - в акробатике и ски- кроссе. Конечно, это не предел, но в нашем виде спорта всегда могут быть и сторонние обстоятельства, как, например, в ски-кроссе, где Ридзик ехал на серебро или золото. Но здесь и молодые наши дисциплины выступили неплохо, мы довольны тем прогрессом, которого достигли за последнее четырехлетие".

Также Долгов сообщил, что все спортсмены, в том числе медалисты, планируют выступить на национальном чемпионате по завершении Игр. "Сейчас спортсмены в некоторых дисциплинах вылетают на этапы Кубка мира. В чемпионатах России тоже планируют выступать все спортсмены, ограничений никаких нет", - добавил специалист.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.