Фристайлистка Завадовская объяснила неудачное выступление на ОИ высокой конкуренцией

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Виктория Завадовская не сумела побороться за медали на Олимпийских играх из-за высокой конкуренции в ски- кроссе. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Завадовская завершила выступление на Играх-2018 на стадии 1/8 финала соревнований.

"Я, конечно, расстроилась, но здесь очень хорошая атмосфера, - сказала Завадовская. - Я стремилась к победе, ехала как могла, практически ошибок не допускала, только на старте. Соперники были сильные, поэтому так получилось. Я думала, что повезло на финише (когда упала соперница - прим. ТАСС), но нет, не в этот раз".

В пятницу завершились соревнования фристайлистов на Играх в Пхенчхане.