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Фристайлистка Завадовская объяснила неудачное выступление на ОИ высокой конкуренцией

Спорт
23 февраля, 5:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Россиянка завершила выступление на Играх-2018 в ски-кроссе на стадии 1/8 финала соревнований

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ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фристайлистка Виктория Завадовская не сумела побороться за медали на Олимпийских играх из-за высокой конкуренции в ски- кроссе. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Завадовская завершила выступление на Играх-2018 на стадии 1/8 финала соревнований.

"Я, конечно, расстроилась, но здесь очень хорошая атмосфера, - сказала Завадовская. - Я стремилась к победе, ехала как могла, практически ошибок не допускала, только на старте. Соперники были сильные, поэтому так получилось. Я думала, что повезло на финише (когда упала соперница - прим. ТАСС), но нет, не в этот раз".

В пятницу завершились соревнования фристайлистов на Играх в Пхенчхане.

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