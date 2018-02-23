Оргкомитет ОИ делает все, чтобы избежать технических проблем на церемонии закрытия Игр

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. Оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане приложит все усилия, чтобы избежать проблем со связью и интернетом во время церемонии закрытия соревнований. Об этом журналистам сообщила пресс- секретарь оргкомитета Нэнси Пак.

Церемония открытия XXIII зимних Игр проходила 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане. Во время представления зрители и журналисты столкнулись с серьезными сбоями в работе интернета на стадионе. Оргкомитет ОИ-2018 создал специальную рабочую группу, которая выясняла причины случившегося.

"Наша группа специалистов работает с партнерами МОК, чтобы предотвратить возможные кибератаки во время церемонии закрытия, - сказала пресс-секретарь. - Мы выявили многие моменты, работаем в тесном содействии со всеми заинтересованными сторонами".

"Крупных проблем во время церемонии открытия выявлено не было, и мы тщательно работаем, чтобы все было нормально и на закрытии", - заключила представитель оргкомитета.

Церемония закрытия XXIII зимних Игр пройдет 25 февраля на Олимпийском стадионе в Пхёнчхане.