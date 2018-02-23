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Бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане составляет $12,5 млрд

Спорт
23 февраля, 6:22 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи, выделившее $10,1 млрд на создание инфраструктуры

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Суммарный бюджет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане составляет $12,5 млрд. Об этом журналистам сообщила представитель оргкомитета Олимпийских игр Нэнси Пак.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля, Паралимпиада пройдет с 9 по 18 марта.

"Суммарный бюджет на все соревнования составляет $12,5 млрд. Наибольший вклад в бюджет внесло правительство Южной Кореи, выделившее $10,1 млрд на создание инфраструктуры, - сказала Пак. - К этим деньгам добавились средства на операционные расходы в размере $2,4 млрд".

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