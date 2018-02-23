Глава ФФР Курашов доволен выступлением российских фристайлистов на ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов остался доволен выступлением российских фристайлистов на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу российские фристайлисты завершили выступление на Олимпийских играх. Во фристайле олимпийские атлеты из России завоевали две бронзовые медали. Илья Буров стал третьим в акробатике, а Сергей Ридзик - в ски-кроссе.

Всего в соревнованиях приняли участия 22 российских спортсмена.

"Мы довольны результатом на Олимпийских играх, - сказал Курашов. - Впервые во фристайле в каждой дисциплине мы могли бороться за медали, может быть, за исключением хафпайпа. Мы все боремся за золото, но бронзовая медаль - тоже олимпийская награда. Впервые у российского фристайла две медали на Олимпийских играх, учитывая, что у нас на две третьих обновленный состав, а средний возраст спортсменов - 21-22 года".

"Российским акробатам занижали оценки"

Подводя итоги выступления российских спортсменов в акробатике, Курашов отметил, что судьи выставляли им заниженные оценки. В женских соревнованиях олимпийские атлеты из России не завоевали медалей, в мужских обладателем бронзовой награды стал Буров.

"Фристайл настолько непредсказуем, в нем всегда есть внешние факторы, - сказал президент Федерации фристайла России. - Это и погодные условия, и субъективное судейство. Например, в акробатике нам постоянно занижали оценки, а у мужчин там была очень серьезная борьба. Мы с этим вопросом еще будет разбираться".

Курашов отметил, что опротестовать результаты было невозможно.

"Мы всегда после всех мероприятий проводим анализ выставления оценок, - сказал собеседник агентства. - Мы для себя будем проводить анализ, чтобы понять, где и какие судьи работают, какое отношение к нашим спортсменам. Эти судьи будут дальше работать на этапах Кубка мира и других соревнованиях, поэтому нам нужно не допустить подобного в будущем. Если мы с уверенностью определим, что было занижение [оценок] на основании фактов, мы будем разговаривать с Международной федерацией лыжного спорта".

Итоги подведут в марте - апреле

Говоря о подведении итогов выступления спортсменов внутри федерации, Курашов сообщил, что оценку сезону дадут тренерские советы по дисциплинам.

"Мы будем анализировать выступление в каждой дисциплине отдельно по спортсменам, - сказал Курашов. - У нас итоги по каждой дисциплине проводят тренерские советы, они дают оценку прошедшему сезону, включая Кубки мира и, конечно, Олимпийские игры, которые были ключевым событием сезона. По результатам анализа будем смотреть, где и что нам надо скорректировать. Это пройдет уже в марте - апреле".

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.