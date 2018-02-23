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Сотскова: ради выступления на Олимпиаде стоит жить и заниматься фигурным катанием

Спорт
23 февраля, 7:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

17-летняя фигуристка получила за произвольную программу 134,24 балла, в сумме - 198,10

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Мария Сотскова

Мария Сотскова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Мария Сотскова после произвольной программы на Олимпиаде рассказала, что осталась довольна своим выступлением на Играх. Об этом она рассказала журналистам.

17-летняя Сотскова получила за произвольную программу 134,24 балла, в сумме - 198,10. Это позволит ей занять место не ниже восьмого.

"Это бесценный опыт, я рада, что смогла выступить, смогла собраться и показать неплохое катание. Было сложно, волнительно, ради этого стоит жить, выступать. Игры проходят раз в четыре года, ради них стоит все это делать", - сказала Сотскова.

"Моя команда, моя семья, которая была со мной на связи, помогли мне. Я собралась. Какие-то мои внутренние ощущения помогли мне - смогла собрать себя и поверить в себя", - добавила Сотскова.

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