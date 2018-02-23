Фигуристка Загитова завоевала золото Олимпиады, Медведева - серебро

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла.

Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26), бронзу - канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Россиянка Мария Сотскова стала восьмой (198,10). В ходе исполнения произвольной программы Загитова не смогла исполнить каскад в первом прыжке, совместив позднее данный элемент с другим прыжком.

Загитова, проводящая первый сезон во взрослом катании, в возрасте 15 лет 281 дня стала второй в истории самой молодой фигуристкой в женском одиночном катании, завоевавшей олимпийское золото. Рекорд по этому показателю принадлежит американке Таре Липински, на Играх-1998 она стала чемпионкой в возрасте 15 лет 255 дней.

Загитова стала второй в истории российского фигурного катания олимпийской чемпионкой, на Играх 2014 года в Сочи золото завоевала Аделина Сотникова. Впервые в истории отечественного женского фигурного катания две россиянки заняли два призовых места на Играх. Загитова и Медведева - четвертые в истории российского одиночного фигурного катания медалистки Игр; до Сотниковой, Медведевой и Загитовой единственной россиянкой, в активе которой было призовое место на Олимпиадах, была Ирина Слуцкая, завоевавшая серебро Игр-2002 в Солт-Лэйк-Сити и бронзу Олимпиады-2006 в Турине. В советский период единственной отечественной спортсменкой-медалисткой Игр была Кира Иванова (бронза Олимпиады-1984 в Сараево).

Золото Загитовой стало первым для команды олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 14 медалей (одна золотая, пять серебряных, восемь бронзовых). Ранее керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксте, однако впоследствии Спортивный арбитражный суд аннулировал их результаты на Играх за нарушение антидопинговых правил.

Россияне на Играх в Пхёнчхане выступают в усеченном составе под олимпийским флагом из-за приостановления членства Олимпийского комитета России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

Парад рекордов

В ходе соревнований по фигурному катанию на Играх в Пхёнчхане семь раз обновлялись мировые рекорды. В командном турнире Медведева превзошла собственный мировой рекорд в короткой программе, показав результат 81,06 балла, а в соревнованиях одиночниц улучшила достижение - 81,61. Но спустя 10 минут выступавшая следом Загитова установила новый рекорд - 82,92.

Аналогичная ситуация произошла в состязаниях танцевальных дуэтов. Сперва французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон в ходе исполнения произвольного танца обновили рекорды в произвольной программе (123,35) и по сумме выступлений (205,28), однако вышедшие следом на лед канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир установили новый рекорд по сумме баллов (206,07). Кроме того, Вирчу и Моир с рекордом одержали победу в коротком танце (83,67).

Биографии спортсменок

Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. Является чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при сезона-2017/18, в рамках Гран-при победила на этапах в Пекине и французском Гренобле. Чемпионка России 2018 года, в 2017-м заняла второе место, в прошлом сезоне победила на чемпионате мира среди юниоров и зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале.

Медведева родилась 19 ноября 1999 года в Москве. Является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), серебряным призером чемпионата Европы (2018) и командного чемпионата мира (2017), двукратной победительницей финала Гран-при (2015/16, 2016/17), двукратной чемпионкой России (2016, 2017).

Обе фигуристки выступают за московский клуб "Самбо-70", их тренером является Этери Тутберидзе. Ранее на Олимпиаде в Пхёнчхане Медведева и Загитова стали серебряными призерами в командных соревнованиях.