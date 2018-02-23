Ваш регион:
Олимпиада-2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поздняков: фигуристки Медведева и Загитова были одинаково достойны золота ОИ

Спорт
23 февраля, 8:23 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России считает обеих фигуристок олимпийскими чемпионками

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков

Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева были одинаково достойны золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Загитова завоевала золотую медаль, набрав по сумме программ 239,57 балла. Серебряную медаль выиграла Медведева (238,26), бронзовую - канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Все счастливы, это наше первое золото. Девчонки - молодцы, они обе были достойны золотой медали. Мы так их и рассматриваем, для нас они обе олимпийские чемпионки", - сказал Поздняков.

Смотрите также

Биография российской фигуристки Алины Загитовой

Российская фигуристка Загитова завоевала золото Олимпиады, Медведева - серебро

Биография российской фигуристки Евгении Медведевой

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На хрупких женских плечах: олимпийский триумф фигуристок Загитовой и Медведевой
2
Специалисты оценили шансы российских хоккеистов в полуфинале со сборной Чехии
3
Что нужно знать об "исламских окнах" в банках
4
Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018
5
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
6
Почему саночника Семена Павличенко досрочно выслали с Олимпиады
7
Самые обидные и впечатляющие падения на Олимпиаде-2018
Темы дня
Новости партнеров
Реклама