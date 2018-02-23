Поздняков: фигуристки Медведева и Загитова были одинаково достойны золота ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева были одинаково достойны золотой медали Олимпийских игр в Пхёнчхане. Такое мнение ТАСС высказал руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков.

Загитова завоевала золотую медаль, набрав по сумме программ 239,57 балла. Серебряную медаль выиграла Медведева (238,26), бронзовую - канадка Кейтлин Осмонд (231,02). Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

"Все счастливы, это наше первое золото. Девчонки - молодцы, они обе были достойны золотой медали. Мы так их и рассматриваем, для нас они обе олимпийские чемпионки", - сказал Поздняков.