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Жуков поблагодарил тренера Тутберидзе за подготовку Загитовой и Медведевой

Спорт
23 февраля, 8:26 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль

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Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поблагодарил тренера Этери Тутберидзе и фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву за выступление в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом он сообщил ТАСС по телефону.

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Российская фигуристка Загитова завоевала золото Олимпиады, Медведева - серебро

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Играх-2018, Медведева завоевала серебряную медаль. Обе фигуристки тренируются у Тутберидзе.

"Это блестящее выступление, обе достойны золотой медали, - сказал Жуков. - Скажу честно, мне хотелось, чтобы Женя стала чемпионкой. Она блестяще откаталась, очевидно, что они на голову выше всех остальных. Благодарю их, тренера Этери Тутберидзе, их катание сегодня было близко к идеалу".

"Мы надеемся сейчас на наших хоккеистов, сноубордистов, лыжников. Шансы на медали самого высокого достоинства у нас еще есть", - добавил президент ОКР.

В активе команды олимпийских атлетов из России 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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