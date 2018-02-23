Президент ОКР Жуков прибыл на Олимпийские игры в Пхёнчхане

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прибыл в Пхёнчхан, где в эти дни проходят зимние Олимпийские игры. Об этом Жуков сообщил ТАСС.

В пятницу российская фигуристка Алина Загитова завоевала золото Олимпиады, Евгения Медведева - серебро.

"Только прилетел в Южную Корею. Еще в пути в Пхёнчхан. Удалось посмотреть выступление наших девушек в фигурном катании. Потрясающе, просто потрясающе", - сказал Жуков.

Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Решение о том, сможет ли российская команда пройти на церемонии закрытия Игр под флагом РФ, будет принято 24 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.