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Президент ОКР Жуков прибыл на Олимпийские игры в Пхёнчхане

Спорт
23 февраля, 8:27 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Глава Олимпийского комитета России отметил, что ему удалось посмотреть выступление Алины Загитовой и Евгении Медведевой в фигурном катании

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прибыл в Пхёнчхан, где в эти дни проходят зимние Олимпийские игры. Об этом Жуков сообщил ТАСС.

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"Только прилетел в Южную Корею. Еще в пути в Пхёнчхан. Удалось посмотреть выступление наших девушек в фигурном катании. Потрясающе, просто потрясающе", - сказал Жуков.

Международный олимпийский комитет 5 декабря прошлого года объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступают под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Решение о том, сможет ли российская команда пройти на церемонии закрытия Игр под флагом РФ, будет принято 24 февраля.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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