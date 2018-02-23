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Медведева заявила, что полностью оставила себя на льду и ни о чем не сожалеет

Спорт
23 февраля, 8:28 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Россиянка завоевала серебро в женском одиночном катании, первой стала ее соотечественница Алина Загитова

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Евгения Медведева

Евгения Медведева

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане она полностью оставила себя на льду и ни о чем не сожалеет. Об этом она сказала журналистам.

Медведева завоевала серебро в женском одиночном катании, первой стала ее соотечественница Алина Загитова.

"На произвольную программу шла, как Каренина в фильме. С уверенностью, что хочу оставить всю себя на льду. Сегодняшний день сохранится в моей памяти. Я полностью оставила себя на льду, я ни о чем не сожалею", - сказала Медведева.

Золото Загитовой стало первым для команды олимпийских атлетов из России на Играх в Пхёнчхане.

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