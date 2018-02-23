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Загитова испытала приятное удивление, когда осознала победу на Олимпиаде

Спорт
23 февраля, 8:46 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова испытала приятное удивление, когда поняла, что стала олимпийской чемпионкой. Об этом она сказала журналистам.

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Российская фигуристка Загитова завоевала золото Олимпиады, Медведева - серебро

Загитова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. По сумме короткой и произвольной программ спортсменка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева (238,26).

"Я удивилась, это было приятное удивление. Я рада, что справилась. Но пока нет медали, я не ощущаю, что выиграла. Я сделала все, что могла", - сказала Загитова.

"Рада, что я смогла показать, все, что мы делали с тренерами. Мы очень много работали. Эта Олимпиада запомнится мне", - добавила Загитова.

По словам спортсменки, перед произвольной программой она чувствовала, что у нее нет права на ошибку. "Это давало и стимул, и волнение. Я выходила, руки дрожали, а тело запомнило то, что мы делали на тренировках. И оно все делало само", - сказала она.

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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