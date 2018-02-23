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Медведева опередила Загитову по числу подаренных игрушек после выступления на ОИ-2018

Спорт
23 февраля, 9:08 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 23, февраля. /ТАСС

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото Олимпийских игр в Пхёнчхане, Медведева завоевала серебряную медаль

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© Артем Кузнецов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Евгения Медведева после проката произвольной программы получила больше плюшевых игрушек в подарок, чем ее соотечественница и победительница Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова. Организаторы собрали пакеты с подарками и подписали фамилии фигуристок на них, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Загитова принесла команде олимпийских атлетов из России первое золото Олимпийских игр в Пхёнчхане, Медведева завоевала серебряную медаль.

По традиции поклонники фигурного катания бросают фигуристам плюшевые игрушки на лед после выступления. Подарки Загитовой вместились в два пакета, в то время как игрушки Медведевой собраны минимум в четыре.

В активе олимпийских атлетов из России на данный момент 14 медалей - одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.

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