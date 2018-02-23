Врач: было сделано все возможное, чтобы Медведева восстановилась после травмы к ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Врачи сделали все возможное, чтобы российская фигуристка Евгения Медведева восстановилась к Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане после травмы. Об этом врач российских фигуристок Юрий Шумаков рассказал ТАСС.

Медведева стала серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, золото завоевала Алина Загитова. В ноябре 2017 года Медведева получила травму голеностопа и пропустила финал Гран-при и чемпионат России.

"Девочки подошли в своей максимальной форме, - сказал Шумаков. - Мы сделали все возможное, чтобы восстановить Женю к стартам, и на данный момент ее самочувствие было оптимальным для соревнований. Мы сумели правильно подвести ее физически и психологически. Конечно, не бывает, что спортсменов совсем ничего не беспокоит, всегда есть проблемы, но мы стараемся их решать, чтобы добиться максимального результата".

Врач рассказал, что восстановление Медведевой в столь короткий срок стоило больших усилий. "Были сделаны достаточно серьезные процедуры, - объяснил Шумаков. - Было очень сложное лечение, ее обследовали в разных клиниках, но мне и моим коллегам удалось вернуть ее в строй".

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы. На Играх в Пхёнчхане 18-летняя фигуристка стала также серебряным призером в командных соревнованиях.