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Тарасова гордится, что первое золото Олимпиады российским спортсменам принесли фигуристки

Спорт
23 февраля, 10:04 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам тренера, ставшая серебряным призером ОИ Евгения Медведева показала лучшую произвольную программу

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Тренер Татьяна Тарасова

Тренер Татьяна Тарасова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Известный российский тренер Татьяна Тарасова гордится, что первую золотую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнхчане команде олимпийских атлетов из России принесли представительницы фигурного катания. Об этом Тарасова рассказала ТАСС.

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Фигуристка Медведева после Олимпиады намерена усложнять программы

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Алина Загитова, по сумме короткой и произвольной программ она набрала 239,57 балла, Евгения Медведева - вторая (238,26), бронзу завоевала канадка Кейтлин Осмонд (231,02).

"Первая медаль золотая наша плюс серебро. Гордость за фигурное катание, всегда гордость. Мы не можем обидеть Алину [Загитову], но мы очень переживали за Женю [Медведеву], она в произвольной была намного лучше. Канадка тоже была сильна, у нее уже были первые места".

Золото Загитовой стало первым для команды олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхёнчхане. Всего российские спортсмены на данный момент завоевали 14 медалей (одна золотая, пять серебряных, восемь бронзовых).

Олимпиада в Южной Корее завершится 25 февраля.

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