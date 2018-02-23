Тренер Манчини: ФК "Зенит" не принципиально, где проводить первый матч с "Лейпцигом"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургскому "Зениту" не принципиально место проведения первого матча стадии 1/8 финала футбольной Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Об этом ТАСС заявил главный тренер "Зенита" Роберто Манчини.

Первая встреча команд пройдет 8 марта в Германии, ответная - 15 марта в Санкт-Петербурге.

"Нам не принципиально, где начинать - дома или на выезде, - отметил Манчини. - Я бы не сказал, что нам повезло, "Лейпциг" - одна из лучших немецких команд. Они прошли "Наполи" (в 1/16 финала турнира - прим. ТАСС), и это довольно непросто. Это молодая, но опытная команда, очень сложный соперник для нас, к тому же они находятся на высокой позиции в таблице чемпионата Германии (пятое место)".