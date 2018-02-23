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Исинбаева надеется через четыре года снова увидеть Медведеву и Загитову на Олимпиаде

Спорт
23 февраля, 17:03 UTC+3 ПХЁНЧХАН /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Двукратная олимпийская чемпионка назвала заслуженной победу Загитовой на Олимпийских играх в Пхёнчхане

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Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Михаил Метцель/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 23 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева надеется, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова и серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева снова выступят через четыре года на Играх в Пекине. Об этом Исинбаева рассказала ТАСС в телефонной беседе.

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В пятницу на олимпийской ледовой арене Кёнпхо турниром одиночниц завершились олимпийские соревнования по фигурному катанию. Олимпийской чемпионкой стала 15-летняя россиянка Алина Загитова, серебро Игр завоевала ее соотечественница 18-летняя Евгения Медведева, бронзу - канадка Кейтлин Осмонд.

"Уверена, что вся наша страна ждала выступления этих двух прекрасных девушек, в победе одной из них никто не сомневался, - рассказала Исинбаева. - Я безмерно рада за Алину, за ее прекрасный прокат. Следила за ее тренировками, где она исполняла каскад из пяти тройных прыжков - просто невиданно! Она откаталась блестяще, победа является заслуженной, в 15 лет она так стойко выдержала невероятное напряжение Олимпийских игр".

Исинбаева поддержала Медведеву и пожелала ей ни в коем случае не останавливаться. "Женя была великолепна, прокаты блестящие, чистые, вдохновенные, пусть сегодня это серебро, но оно с золотым отливом. И я хочу пожелать ей ни в коем случае не расстраиваться, не останавливаться, чтобы мы смогли снова через четыре года увидеть наших спортсменок на Играх в Пекине. Они обе сделали эту Олимпиаду, они обе - олимпийские чемпионки", - подчеркнула Исинбаева.

Медведева и Загитова также стали серебряными призерами командного олимпийского турнира. Медведева выиграла короткую программу соревнований, Загитова - произвольную.

Олимпиада в Южной Корее завершится 25 февраля.

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