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Кверквелия: матчи Лиги Европы с "Локомотивом" не станут простой прогулкой для "Атлетико"

Спорт
23 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, февраля. /ТАСС

Игрок отметил, что доволен результатом жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы

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Соломон Кверквелия

Соломон Кверквелия

© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мадридскому "Атлетико" не стоит рассчитывать на легкое противостояние с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил защитник железнодорожников Соломон Кверквелия.

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"Локомотив" встретится с испанским "Атлетико" в 1/8 Лиги Европы по футболу

Жеребьевка турнира состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.

"Я рад очень, потому что это стабильная команда высокого уровня, это станет хорошим уроком для "Локомотива". Всегда смотрю матчи мадридцев, потому что они играют в хороший футбол. Но для чего мы играем в футбол? Правильно, чтобы играть с сильными соперниками, так считают все футболисты", - поделился впечатлениями Кверквелия.

"Диего Симеоне - один из сильнейших тренеров мира, но Юрий Павлович Семин (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) придумает что-нибудь. Простой прогулки для мадридцев не будет. Мы сделаем все, что в наших силах. Марио Балотелли (форвард "Ниццы", которую "Локомотив" обыграл в 1/16 финала - прим. ТАСС) ведь тоже же не слабый футболист", - также отметил футболист.

Первый матч команд запланирован на 8 марта в Мадриде, ответный - на 15 марта в Москве.

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