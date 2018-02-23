Кверквелия: матчи Лиги Европы с "Локомотивом" не станут простой прогулкой для "Атлетико"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Мадридскому "Атлетико" не стоит рассчитывать на легкое противостояние с московским "Локомотивом" в рамках 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Об этом ТАСС заявил защитник железнодорожников Соломон Кверквелия.

Жеребьевка турнира состоялась в пятницу в швейцарском Ньоне.

"Я рад очень, потому что это стабильная команда высокого уровня, это станет хорошим уроком для "Локомотива". Всегда смотрю матчи мадридцев, потому что они играют в хороший футбол. Но для чего мы играем в футбол? Правильно, чтобы играть с сильными соперниками, так считают все футболисты", - поделился впечатлениями Кверквелия.

"Диего Симеоне - один из сильнейших тренеров мира, но Юрий Павлович Семин (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) придумает что-нибудь. Простой прогулки для мадридцев не будет. Мы сделаем все, что в наших силах. Марио Балотелли (форвард "Ниццы", которую "Локомотив" обыграл в 1/16 финала - прим. ТАСС) ведь тоже же не слабый футболист", - также отметил футболист.

Первый матч команд запланирован на 8 марта в Мадриде, ответный - на 15 марта в Москве.